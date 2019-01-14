Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении, выразив надежду на диалог Москвы и Еревана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Путин направил Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что отношения Москвы и Еревана основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и стороны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в разных областях.

«Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов», – говорится в тексте телеграммы.

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна.

В конце декабря Путин на встрече с Пашиняном в Кремле заявил, что Москва и Ереван должны сохранить сотрудничество в сфере безопасности, по линии ОДКБ и других интеграционных объединений.