Путин принял Пашиняна в Кремле

Москва и Ереван должны сохранить сотрудничество в сфере безопасности, по линии ОДКБ и других интеграционных объединений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Я думаю, что динамика хорошая, нужно ее сохранить. Мы готовы это делать, будем делать все от нас зависящее для того, чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся не только в этой сфере (в экономике – прим. ВЗГЛЯД), но и по другим направлениям», – цитирует российского лидера РИА «Новости».

Путин отметил, что речь идет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности и по линии ОДКБ.

«Поговорим о плановом сотрудничестве в экономике в рамках Евразийского экономического союза», – заявил Путин, добавив, что у встречи достаточно богатая повестка дня.

Приветствуя Пашиняна в Кремле, Путин отметил, что это первый визит и.о. премьера Армении в Россию после победы его партии на выборах в республике.

«Хочу пожелать вам успехов, удачи в реализации всех планов, которые вы ставили перед собой, перед вашей командой на благо Армении и армянского народа», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Москву и Ереван связывают крепкие союзнические отношения, о чем свидетельствуют показатели экономического сотрудничества двух стран.

В свою очередь Пашинян отметил, что Армения также готова сотрудничать с Россией по всем направлениям, включая дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям. Я уверен, что новоизбранный парламент будет развивать еще и парламентские наши отношения. И мы позитивно настроены и на наши экономические отношения, и мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза», – сказал Пашинян.