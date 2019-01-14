Роскосмос поторопили с утверждением дат запусков к МКС

Руководство РКК «Энергия» обратилось к Роскосмосу с просьбой как можно скорее окончательно утвердить даты ближайших запусков кораблей «Союз» и «Прогресс» к Международной космической станции, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» отметил, что соответствующее обращение недавно направил гендиректор РКК «Энергия» Сергей Романов, были представлены различные варианты дат.

По его словам, отсутствие утвержденных дат запусков не позволяет составить график подготовки кораблей на космодроме Байконур и экипажей, летящих на станцию.

До старта пилотируемой экспедиции остается полтора месяца (запуск корабля «Союз МС-12» предварительно намечен на 1 марта), но эта дата окончательно не согласована с международными партнерами и не утверждена госкомиссией, добавил источник.

Ранее сообщалось, что ради первого космонавта из ОАЭ предложено перенести запуск российского космического корабля к МКС.