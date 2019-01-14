Роскосмос поторопили с утверждением дат запусков к МКС

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Почему российская статистика врет

Эксперты отрицают, что Росстат занимался «приписками». Его проблема в другомФото: Денис Русинов/ТАСС
В минувшем году Росстат сильно «перехвалил» успехи в области сельского хозяйства, после чего глава этого ведомства был смещен – впервые за десять лет. Это вызвало разговоры о том, что российской статистике нельзя доверять, причем, на весьма высоком уровне. Неужели мы вернулись во времена советских «приписок»? И чему вообще можно верить в российской статистике? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
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Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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        • Таким же, как и 2018-й

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          Роскосмос поторопили с утверждением дат запусков к МКС

          14 января 2019, 08:12

          Текст: Ольга Никитина

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          Руководство РКК «Энергия» обратилось к Роскосмосу с просьбой как можно скорее окончательно утвердить даты ближайших запусков кораблей «Союз» и «Прогресс» к Международной космической станции, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

          Источник РИА «Новости» отметил, что соответствующее обращение недавно направил гендиректор РКК «Энергия» Сергей Романов, были представлены различные варианты дат.

          По его словам, отсутствие утвержденных дат запусков не позволяет составить график подготовки кораблей на космодроме Байконур и экипажей, летящих на станцию.

          До старта пилотируемой экспедиции остается полтора месяца (запуск корабля «Союз МС-12» предварительно намечен на 1 марта), но эта дата окончательно не согласована с международными партнерами и не утверждена госкомиссией, добавил источник.

          Ранее сообщалось, что ради первого космонавта из ОАЭ предложено перенести запуск российского космического корабля к МКС.


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