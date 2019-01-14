Россия доставила гумпомощь в район Манбиджа

Российская военная полиция продолжает патрулировать район сирийского Манбиджа, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Алексей Денькин.

По просьбе местных жителей российские военные впервые доставили в район гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

В деревне Абу-Хейдж «на базе школы» выданы 420 портфелей и 140 кг тульских пряников, в поселке Джуб Эль Хамир – 500 продовольственных наборов (рис, сахар, мука, консервы).