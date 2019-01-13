Американцы нашли виновных в шатдауне в США

Более половины жителей США (53%) считают, что президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии в Конгрессе ответственны за продолжение частичной приостановки работы правительства США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и телекомпанией ABC.

Демократов в произошедшем винят только 29% опрошенных. Еще 13% считают, что обе партии в равной мере виноваты в продолжении бюджетного кризиса, передает ТАСС.

Опрос проводился с 8 по 11 января среди 788 американцев.

Напомним, шатдаун побил исторический рекорд продолжительности в США. Президент страны Дональд Трамп объявил о «гуманитарном кризисе», призвав демократов положить конец шатдауну.

Согласно результатам опроса Hill TV и исследовательской компании HarrisX, частичная приостановка работы американского правительства оказала влияние на рейтинг одобрения работы Трампа.