Эксперт оценил угрозы США о введении санкций за поддержку «Северного потока – 2»

Угрозы посла США в Германии Ричарда Гренелла ввести санкции против немецких компаний за поддержку «Северного потока – 2» являются психологически-информационным давлением, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он отметил, что США пытаются делать все возможное ради блокировки строительства газопровода и давят не только на Германию, но и на другие страны – в том числе договариваются с транзитными странами, Данией, передает RT.

«Это лишь информационно-психологическое давление. Думаю, что Германия сделала свой выбор. Сама (канцлер ФРГ Ангела) Меркель не раз говорила о том, что полностью поддерживает Вашингтон в вопросе антироссийских санкций по другим вопросам (вопросам Украины, Сирии), но «Северный поток – 2» – это такая особая тема», – отметил Блохин.

По его словам, власти Германии понимают главную задачу США, которые хотят продавать Европе сжиженный природный газ по высокой цене.

«Тем самым Вашингтон установит больший контроль, это вопрос суверенитета Германии. Думаю, что «Северному потоку – 2» – быть, немцы прекрасно понимают всю эту игру», – заключил эксперт.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2». Немецкие СМИ после этого заявили, что Гренелл находится в Германии в политической изоляции.