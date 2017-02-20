Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой

Александр Цекало рассказал, что давно не живет с Викторией Галушкой и уже официально развелся с ней; 57-летний продюсер встретил новую любовь и сделал ей предложение.

«Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно», – возмутился Цекало по поводу того, как пресса представляет его новую возлюбленную.

«Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», – приводит его слова «Стархит».

Виктория Галушка, сестра певицы Веры Брежневой, стала женой Цекало 10 лет назад. Они познакомились в Киеве после скандального развода продюсера с Лолитой Милявской. У пары двое детей – дочь Александра и сын Михаил.