В Нижнем Новгороде остановили строительство моста через Волгу из сена

В Нижнем Новгороде планировали построить переправу через Волгу, строительство конструкции было приостановлено, заявил замглавы города, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Колосов.

«Создание подобных объектов должно вестись под строгим контролем. Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано», – сказал чиновник, сообщает «Нижегородская правда».

В региональном минтрансе пояснили, что подрядная организация, которая занималась строительством объекта, не имеет разрешения на проведение работ.

После выездного совещания сотрудников минтранса, МЧС и ГИБДД 11 января было принято решение остановить работы и заблокировать подъезд к месту их проведения.

Издание уточняет, что проект создавался компанией из Казани, где якобы уже работают два сенных моста. Разработчики рассчитывали соединить центры городов Бор и Нижний Новгород.