Немцы признались в нелюбви к русским туристам

Отдыхающие из Германии признались, что больше всего не любят русских и британских туристов, такие данные приводит Die Welt со ссылкой на опрос, проведенный немецкой онлайн-платформой ab-in-den-urlaub.

По мнению немцев, русские туристы слишком много шумят (так сказали 60% опрошенных), чрезмерно много пьют (56%), имеют плохие манеры (50%), грубят (38%) и очень любят делать селфи (24%). Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь жалуются на их пристрастие к алкоголю, а также на их манеру «завоевывать» пляжные лежаки, передает RT.

Уточняется, что среди фигурировавших в опросе 12 национальностей лидерами стали именно русские.

Ранее немецкий таблоид Bild поразился тем, как жители Германии ответили на вопрос о стране, представляющей самую большую угрозу для мира; исследование, проведенное институтом Forsa, показало, что немцы считают США почти такой же опасной страной, как Россию.