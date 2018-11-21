Немцы признались в нелюбви к русским туристам

Взгляд
11 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Сгорание в атмосфере спутника системы СПРН «Око» Минобороны назвало плановым выводом из эксплуатацииФото: РИА Новости
Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки? Подробности...
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Зачем России нужна военная база в центре Африки

Со стороны российских «переговорщиков с автоматом» имело место психологическое насилие Фото: Joe Penney/Reuters
У России может появиться полноценная военная база в ЦАР, где российские военные специалисты успешно участвуют в мирном урегулировании и где в минувшем году погибла группа российских журналистов. Насколько можно доверять информации об этом? И зачем РФ вообще нужна военная база в центральной Африке? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...

Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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У поезда российских инноваций отказали тормоза

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
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    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

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          Немцы признались в нелюбви к русским туристам

             11 января 2019, 08:51
          Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
          Текст: Ольга Никитина

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          Отдыхающие из Германии признались, что больше всего не любят русских и британских туристов, такие данные приводит Die Welt со ссылкой на опрос, проведенный немецкой онлайн-платформой ab-in-den-urlaub.

          По мнению немцев, русские туристы слишком много шумят (так сказали 60% опрошенных), чрезмерно много пьют (56%), имеют плохие манеры (50%), грубят (38%) и очень любят делать селфи (24%). Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь жалуются на их пристрастие к алкоголю, а также на их манеру «завоевывать» пляжные лежаки, передает RT.

          Уточняется, что среди фигурировавших в опросе 12 национальностей лидерами стали именно русские.

          Ранее немецкий таблоид Bild поразился тем, как жители Германии ответили на вопрос о стране, представляющей самую большую угрозу для мира; исследование, проведенное институтом Forsa, показало, что немцы считают США почти такой же опасной страной, как Россию.


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