Опергруппа Минобороны вылетела в район засыпавшего русло Буреи оползня

Оперативная группа Минобороны России и Восточного военного округа вылетела в район Бурейского водохранилища для изучения обстановки на месте оползня и подготовки к расчистке русла реки Бурея, сообщило российское военное ведомство.

В сообщении ведомства говорится, что по распоряжению президента России в расчистке русла для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России, передает ТАСС.

Военные инженеры оценят обстановку в месте, где в середине декабря сошел крупнейший за последние годы в стране оползень, изучат погодные условия, а также определят, что им необходимо для ликвидации завала.

Ожидается, что к этой работе затем будут привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск, армейская и транспортная авиация, а также специальная техника.

Напомним, в декабре в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70-80 км от поселка Чегунда произошел сход грунта с сопки общей массой 34 млн кубометров, перекрывший русло реки Бурея.