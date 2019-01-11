Опергруппа Минобороны вылетела в район засыпавшего русло Буреи оползня

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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Сгорание в атмосфере спутника системы СПРН «Око» Минобороны назвало плановым выводом из эксплуатацииФото: РИА Новости
Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки? Подробности...
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Зачем России нужна военная база в центре Африки

Со стороны российских «переговорщиков с автоматом» имело место психологическое насилие Фото: Joe Penney/Reuters
У России может появиться полноценная военная база в ЦАР, где российские военные специалисты успешно участвуют в мирном урегулировании и где в минувшем году погибла группа российских журналистов. Насколько можно доверять информации об этом? И зачем РФ вообще нужна военная база в центральной Африке? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...

Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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У поезда российских инноваций отказали тормоза

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
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    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
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        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
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        • Более 10000 рублей

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          Опергруппа Минобороны вылетела в район засыпавшего русло Буреи оползня

          11 января 2019, 07:57

          Текст: Антон Никитин

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          Оперативная группа Минобороны России и Восточного военного округа вылетела в район Бурейского водохранилища для изучения обстановки на месте оползня и подготовки к расчистке русла реки Бурея, сообщило российское военное ведомство.

          В сообщении ведомства говорится, что по распоряжению президента России в расчистке русла для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России, передает ТАСС.

          Военные инженеры оценят обстановку в месте, где в середине декабря сошел крупнейший за последние годы в стране оползень, изучат погодные условия, а также определят, что им необходимо для ликвидации завала.

          Ожидается, что к этой работе затем будут привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск, армейская и транспортная авиация, а также специальная техника.

          Напомним, в декабре в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70-80 км от поселка Чегунда произошел сход грунта с сопки общей массой 34 млн кубометров, перекрывший русло реки Бурея.


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