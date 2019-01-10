В Италии двое россиян задержаны по подозрению в переправке мигрантов по морю

Двух россиян задержали в Италии по подозрению в перевозке мигрантов в страну по морскому пути, сообщают СМИ.

«Карабинеры арестовали двух контрабандистов, которые в четверг, 10 января, посадили на мель парусную лодку с 51 пассажиром около побережья Торре-Мелисса в провинции Кротоне. Двое задержанных – россияне 43 и 25 лет», – сообщило местное издание Il Crotonese со ссылкой на правоохранительные органы, передает «Фонтанка».

Они были задержаны в одном из отелей муниципалитета Мелиссы, где они пытались укрыться от правоохранителей.

Отмечается, что подозреваемые предъявили фальшивые документы, на что обратил внимание сотрудник отеля. Он также заметил, что у туристов не было штампов о въезде в Италию.

Сотрудник отеля сразу вызвал полицию. Подозреваемые не ожидали обыска. По данным издания Il Quotidiano del Sud, при обыске у россиян обнаружили крупную сумму наличных и навигационное оборудование.

Уточняется, что россияне являются шкиперами парусной лодки, севшей на мели у берегу Италии. На борту судна находился 51 мигрант. Им на помощь пришли местные жители, среди спасенных оказалось шесть женщин и четверо детей.