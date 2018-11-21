Рошаль сообщил об улучшении состояния спасенного в Магнитогорске ребенка

Состояние 10-месячного Вани Фокина, эвакуированного в Москву после обрушения дома в Магнитогорске, улучшилось, сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Ему лучше, иначе я бы не приехал (в Уфу)», – сказал Рошаль, отвечая на вопрос о состоянии ребенка, передает ТАСС.

Также стало известно, что ребенка навестили сотрудники спасотряда.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.