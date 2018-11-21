В Госдуме нашли защиту Курил от Японии

На рассмотрение Государственной думы внесен проект закона «О территориальных претензиях к России со стороны Японии», которым запрещается передача Курильских островов.

Автором инициативы стал депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов. В тексте документа говорится, что Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией, подписанного в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года, передает ТАСС.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», – сказано в тексте законопроекта.

Автор проекта указал, что инициатива внесена на рассмотрение в связи с принятием японским парламентом поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы северных территорий», где зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача прилагать максимальные усилия для их возвращения.

Напомним, ранее Москва раскритиковала Токио за искажение договоренностей лидеров России и Японии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации вокруг Курильских островов.