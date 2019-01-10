Россия возглавит борьбу с синтетическими алмазами

В 2020 году Россия возглавит Кимберлийский процесс – международную организацию, занимающуюся борьбой с теневым оборотом алмазов на мировом рынке, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Россия не была председателем Кимберлийского процесса с 2005 года, мы решили, что пора это исправить и выдвинули свою кандидатуру. В итоге Россия заняла пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году и председателя – в 2020 году», – рассказал Моисеев в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что Россия выступает за справедливый и конкурентный процесс торговли на международных рынках.

«Хотим, чтобы, во-первых, никто не продавал синтетику под видом натуральных алмазов, во-вторых – чтобы никто не вступал в ценовые сговоры. И третье – чтобы никто, никакая часть так называемого алмазного путепровода, не имела преимущества над другими участниками, чтобы это был действительно равноправный для всех рынок», – пояснил он.

Моисеев уточнил, что власти не планируют запрещать продажу «синтетических» бриллиантов в ювелирных магазинах.

«Синтетика, как таковая, это продукт, который имеет свою нишу и пусть так будет. Условно говоря, есть бижутерия – и к ней нет никаких вопросов, никто же не против, чтобы «Сваровски» делал свои кристаллы. То же самое и здесь», – сказал он.

Однако, по его словам, сейчас объем «синтетики» на рынке после огранки достигает 20%, и покупатели не всегда могут быть уверены, что покупают настоящий камень.

Поэтому с 2018 года в России тестируется система маркировки драгоценных камней и металлов, которая должна обеспечить контроль на всех этапах – от производства до продажи. Каждое ювелирное изделие получает бирку с QR-кодом, по которому можно проверить, из какого сырья оно было сделано.

Кимберлийский процесс объединяет более 80 стран. Организация была создана в 2000 году. Российский производитель алмазов «Алроса» является крупнейшим производителем в мире – на него приходится 30% рынка.

В октябре в Якутии при участии президента Владимира Путина было запущено Верхне-Мунское алмазное месторождение.

В августе «Алроса» опробовала механизм расчета с зарубежными покупателями в рублях, оформив сделки с клиентами из Индии и Китая. Также на аукционе был продан центральный бриллиант коллекции «Династия» массой 51,38 карата, самый дорогой российский бриллиант.