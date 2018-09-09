Носов лидирует на выборах главы Магаданской области

Временно исполняющий обязанности главы Магаданской области Сергей Носов лидирует с 81,32% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки более 80% протоколов.

Роман Исаев, представляющий ЛДПР, набирает 4,66% голосов. Валентина Дорошевич от КПРФ – 10,46% голосов, Александр Мартынюк от партии «Гражданская платформа» – 1,63%, передает РИА «Новости».

По данным на 18.00 по местному времени, явка на выборах главы Магаданской области составила 35,55%.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.