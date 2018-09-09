Заявление о «вбросе» бюллетеней сельской бабушкой в Ульяновской области опровергли

Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод опроверг заявление наблюдателей КПРФ в Ульяновской области о якобы вбросе бюллетеней, осуществленном «скромной бабушкой» из села Большой Чирклей Николаевского района.

«Наблюдатели КПРФ в Ульяновской области выступили с революционным заявлением в связи с обнаружением матерого классового врага в лице скромной бабушки из села Большой Чирклей Николаевского района. Бабушка, по мнению возмущенных пролетариев, коварно пыталась сорвать ход выборов в регионе, осуществив вброс бюллетеней», – заявил Брод.

«Однако прибывший наряд полиции остудил возмущенный разум наблюдателей, установив, что вброса не было. Шесть бюллетеней (а в регионе одновременно проходит несколько видов выборов) всего лишь застряли в прорези ящика для голосования, и бабушка пыталась их протолкнуть», – рассказал он.

По словам сопредседателя Ассоциации, наблюдатели от КПРФ «не угомонились и фактически блокировали голосование на участке». «Остается добавить, что наблюдатели прокричали в СМИ о выборах губернатора в регионе, хотя таковых выборов на самом деле нет. Как говорил Ленин: «Лучше неудачно сказать правду, чем умолчать о ней, если дело серьезное». Плохо учили матчасть земляки вождя».

Брод добавил, что в разборе ситуации принимали участие также члены Общественной палаты области.

Ранее в воскресенье глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, журналист Алексей Венедиктов сообщил о фейковом видео вброса бюллетеней.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены порядка 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.