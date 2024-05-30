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    30 мая 2024, 09:00 • Общество

    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России

    Правда и победа
    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России

    Tекст: Матвей Мальгин

    140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России.

    О залежах угля в донецких степях и криворожских рудах в России знали давно, велись и разработки. Но эти два месторождения, хоть и находились недалеко друг от друга, не были связаны удобным путем. Еще с конца XVIII века в Луганске действовал казенный металлургический завод, однако подвоз руды туда не был поставлен на серьезную основу.

    Для развития горно-металлургической промышленности в регионе было всё необходимое, кроме достойной дорожной сети. Природные богатства находились на территории одной российской губернии – Екатеринославской. А она до поры до времени не была, аккуратно говоря, центром развития. Вот как описывал ситуацию в регионе сборник «По Екатерининской железной дороге» (выпуск 1), вышедший в 1903 году: «Благодаря удаленности своей от культурных центров и разноплеменному составу населения, ... общественная жизнь однообразно и вяло текла в недавно построенных пустынных городах и совершенно замирала в редких селах, и вся страна была как бы объятой глубоким сном».

    Понимание того, что развитие региона ускорит железная дорога, возникло еще в первой половине XIX века. Тогда же начались изыскательские работы. Проекты отправлялись в Петербург, некоторые из них получали одобрение государя, но дело продвигалось с большим трудом.

    «Чугунка» через Екатеринославскую губернию впервые прошла в связи со строительством пути от Харькова до Ростова в 1869 году, а в 1874 году правительство утвердило проект железнодорожного пути, прорезавшего губернию с запада на восток. Инженер Валериан Титов подготовил необходимую документацию, но в царствование Александра II к строительству приступить не смогли: помешала война с Османской империей. В 1882 году работа закипела, и менее чем за два года пути были готовы.

    Дорога получила название Екатерининской в честь императрицы, давшей импульс освоению и заселению этих мест. Один за другим росли металлургические заводы в Екатеринославе, Каменском, Александровске (ныне – Запорожье). Нынешний завод «Криворожсталь» в Кривом Роге также является детищем этой железной дороги.

    К 1904 году территория Екатеринославской губернии была покрыта плотной сетью железных дорог – от Луганска до Мариуполя. Это были ответвления Екатерининской железной дороги.

    Так заработал уникальный Донецко-Криворожский экономический район, включивший также Харьковскую губернию. Из разрозненных месторождений и небольших предприятий вырос огромный горно-металлургический комплекс, один из крупнейших в мире. Все это возникло благодаря железной дороге. В начале XX века Донецко-Криворожский край стали называть промышленным сердцем России.

    И во времена империи и весь советский период регион был флагманом экономического развития, особенно после сдачи в эксплуатацию Днепрогэса и крупных тепловых электростанций, работавших на угле Донбасса. На исходе СССР здесь заработал на полную мощность Никопольский завод ферросплавов.

    На картах дореволюционного времени и даже на ранних советских агитплакатах Донбасс и Кривбасс – неотъемлемая часть исторической России, РСФСР. Однако в силу Гражданской войны и политики большевиков, желавших «разбавить» малороссийское селянство пролетариатом, этот край попал в состав Украинской ССР.


    К моменту развала СССР Приднепровский район (Днепропетровская и Запорожская области) специализировался на черной металлургии, машиностроении, металлообработке, химической промышленности и электроэнергетике. Оттуда вывозили железную и марганцевую руды, алюминий, титан, некоторые виды горнодобывающего и металлургического оборудования. Производили легковые автомобили, шины, лаки и краски, свеклоуборочные комбайны, сельскохозяйственную продукцию. Ввозили уголь и кокс, разнообразные машины и оборудование, продукцию легкой промышленности и др.

    В Донецком экономическом районе были развиты электроэнергетика, угольная, металлургическая, химическая промышленности, тяжелое машиностроение и промышленность стройматериалов. Ведущими отраслями, конечно же, являлись угольная промышленность и черная металлургия.

    Здесь сложилось два мощных металлургических района: Донецкий (Донецк, Макеевка, Енакиево, Алчевск, Харцызск, Краматорск, Стаханов, Луганск) и Приазовский (Мариуполь с комбинатом «Азовсталь»). Черную металлургию обеспечивала мощная коксохимическая промышленность. Также были развиты цветная металлургия и химическая промышленность. Из Приднепровского района в Донбасс поступали железная и марганцевая руды.

    До развала СССР большая часть предприятий горно-металлургического комплекса, начало которому положило строительство Екатерининской железной дороги, была союзного подчинения, то есть управлялась напрямую из Москвы, а не из Киева. Сегодня в новых российских регионах – на самом деле тех самых, старых – снова восстанавливается промышленность. Так, например, в декабре 2023 года заработал мариупольский Металлургический комбинат им. Ильича. Активно ведется строительство новых железных дорог.

    Эти места вновь становятся территорией приоритетного развития, как во времена строительства Екатерининской железной дороги.

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    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России

    140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России. Подробности

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