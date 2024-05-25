«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Актриса Маргарита Терехова госпитализирована в Москве
Актриса Маргарита Терехова попала в больницу в Москве
Народная артистка России Маргарита Терехова находится в больнице в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили в медучреждении.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что у Тереховой якобы открылось внутреннее кровотечение. В больнице госпитализацию подтвердили, сотрудник больницы сообщил, что у актрисы ритм дыхания регулярный, состояние средней тяжести, передает РИА «Новости».
На сайте Союза кинематографистов России ранее появилось обращение семьи Маргариты Тереховой, где говорится, что врачи поставили ей «неутешительный диагноз». «Она прикована к постели, и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние», – сказано в сообщении.
Маргарите Тереховой 81 год, народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).
С 1960-х года служит в Государственном академическом театре имени Моссовета. Известна по ролям в драме «Монолог», кинофильмам «Зеркало» «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта» и многим другим.