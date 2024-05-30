Reuters: Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, на начальном этапе планируется отправить ограниченное число специалистов, а затем их количество будет увеличено до нескольких сотен. Отмечается, что решение о такой поддержке Украины может быть принято уже на следующей неделе, передает ТАСС.

Источники подчеркнули, что несмотря на опасения некоторых союзников, Франция считает, что этот шаг не приведет к прямому конфликту с Россией.

Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня.

Позже в Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину.