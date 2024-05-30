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Reuters: Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину
Франция в ближайшее время может отправить на Украину военных инструкторов, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, на начальном этапе планируется отправить ограниченное число специалистов, а затем их количество будет увеличено до нескольких сотен. Отмечается, что решение о такой поддержке Украины может быть принято уже на следующей неделе, передает ТАСС.
Источники подчеркнули, что несмотря на опасения некоторых союзников, Франция считает, что этот шаг не приведет к прямому конфликту с Россией.
Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня.
Позже в Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину.