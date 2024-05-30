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    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    10 комментариев
    30 мая 2024, 13:29 • Новости дня

    WP: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Washington Post: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский за последние несколько недель отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников, пишет газета The Washington Post.

    По его словам, подобные шаги связаны с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает ТАСС.

    По данным неназванных дипломатов, проблемы усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией».

    При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

    29 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    @ Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Издание Economist сообщило о гибели украинских уклонистов от армии, пытающихся сбежать из страны вплавь через «реку смерти» Тису.

    Заголовок британского издания гласит: «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти». Сообщается, что уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели украинцев при переправе, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что, по словам спасшихся, через «реку смерти» Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Ранее на Украине продлили сроки розыска уклонистов от военной службы до трех месяцев.

    Карикатура

    Коментарии (27)
    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

    Коментарии (26)
    29 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор Коц показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение командного пункта украинской армии в Сумской области в ходе совещания офицеров ВСУ сняли на видео, военный корреспондент Александр Коц опубликовал ролик.

    Воздушная разведка 245 полка ВС России засекла собрание украинских командиров в одном из домов в поселке Великая Писаревка, передает «Российская газета».

    Отмечается, что там могло проходить совещание. Через некоторое время в здание прилетел дрон-камикадзе, еще один беспилотник поразил автомобиль офицеров.


    В апреле добровольцы бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы.

    Коментарии (13)
    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


    Коментарии (48)
    30 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию

    Лавров: Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или АТР Россия может отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности и предпринять дополнительные меры в области ядерного сдерживания, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, такие меры станут неизбежной реакцией на действия США, которые нарушают баланс сил и угрожают безопасности России.

    Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России, добавил Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что американские ракеты в Европе и АТР создадут для России «серьезный вызов в сфере безопасности», причем проблему это будет представлять не только для нашей страны. Он напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в заявлении по итогам переговоров в Пекине отметили, что подобные шаги с американской стороны представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю.

    «Поэтому мы с китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность», – указал Лавров.

    Накануне Лавров заявлял, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    30 мая 2024, 10:38 • Новости дня
    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину

    Le Monde: Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину

    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину для обучения украинских солдат, сообщает газета Le Monde.

    Такую инициативу, по информации издания, президент республики Эммануэль Макрон продвигает в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе этой встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, передает ТАСС.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов на Украину станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Европы.

    По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками, говорится в публикации.

    Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ.

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    30 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ опубликовала видео допроса одного из задержанных в Крыму украинских агентов, который рассказал о планах по подрыву поезда с последующим ракетным ударом.

    «Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд – и после будет нанесен ракетный удар», – передает РИА «Новости» слова задержанного.

    Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое задержанных. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

    Напомним, ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    29 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Пушилин объяснил, почему Россия сейчас не будет брать Харьков

    Пушилин заявил о необходимости создания санитарной зоны у Харькова

    Пушилин объяснил, почему Россия сейчас не будет брать Харьков
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К данному моменту нет задачи по освобождению Харькова, необходимо создать санитарную зону, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Президент Владимир Путин заявлял, что задачи по освобождению Харькова не стоит на данный момент, напомнил Пушилин, передает РИА «Новости». Есть потребность в том, чтобы обезопасить территорию России, встает вопрос о создании санитарной зоны, о которой также говорил глава государства, подчеркнул он.

    Величина такой зоны зависит от дальности поставляемого киевскому режиму вооружения, все «пропорционально должно быть».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия занимается созданием санитарной зоны, чтобы на ее территории было безопасно.

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    30 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Минобороны: Российская ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера на Черном и Азовском морях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО успешно сбила над акваторией Азовского моря восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, а над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников ВСУ.

    Также дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера.

    Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский безэкипажный катер.

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    29 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Француз рассказал о приезжающих на Украину ради видео в TikTok наемниках
    Француз рассказал о приезжающих на Украину ради видео в TikTok наемниках
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие иностранцы приезжают на Украину воевать в рядах «интернационального легиона» ВСУ для того, чтобы снимать видео для TikTok, рассказал французский наемник в репортаже телеканала France 2.

    По его словам, в составе легионеров было много тиктокеров, которые приехали поснимать видео, но на них расходуются боеприпасы, так необходимые на фронте, передает ТАСС. Наемник добавил, что лучше бы людей было меньше, но зато «действительно мотивированных».

    Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявил, что более 1 тыс. французских наемников в настоящее время находятся в Донбассе.

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    29 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ

    На Украине допустили мобилизацию в ВСУ женщин-заключенных

    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ
    @ Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Привлечение в ВСУ женщин-заключенных могут разрешить на Украине, ограничений по этому вопросу в законодательстве нет, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.

    По его словам, власти страны теоретически допускают такую возможность, передает ТАСС.

    Малюська добавил, что женщин в пенитенциарной системе страны немного, так как они гораздо реже совершают преступления, которые наказываются лишением свободы. Также он добавил, что сейчас военно-врачебную комиссию на Украине прошли 4 тыс. мужчин-заключенных, из них непригодными для службы признали около 300 человек.

    По его данным, в войска направлены около 650 заключенных, которые проходят обучение.

    Ранее сообщалось, что в Харькове начали мобилизовывать бездомных.


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    30 мая 2024, 12:34 • Новости дня
    Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%

    Ганчев: Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%

    Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина города Волчанска Харьковской области уже освобождена, однако ВСУ постоянно пытаются контратаковать, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в кулуарах форсайт-форума «Какая победа нам нужна?» в Москве.

    Он уточнил, что город разделен естественной преградой – речкой Волчья. ВСУ уничтожили мосты, бои происходят от улицы к улице, передает ТАСС.

    При этом российские войска заняли в Липцах Харьковской области господствующие высоты, чтобы иметь возможность атаковать по тем силам, которые приходят на помощь ВСУ.

    Изначально ВСУ бросили на Харьковское направление мобилизационные силы, среди которых мало кто хочет воевать. Многие сдавались в плен сразу после начала наступления, поэтому командование ВСУ решило усилить войска ярыми нацистами и наемниками.

    Ранее украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков.

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    30 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису

    Политолог Шеслер: Не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти»

    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису
    @ ZSOLT CZEGLEDI/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские мужчины призывного возраста понимают, что опасность попасть в ряды ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе через Тису. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета Economist рассказала о «реке смерти» на Украине.

    «На Западе не оставляют попыток найти объяснение провалам Украины на фронте. Среди причин называется уклонение украинцев от мобилизации. Десятки и сотни людей нелегально пересекают границу по сухопутному пути. Кроме того, мужчины призывного возраста готовы бежать из страны, предпочитая подвергнуть свою жизнь опасности при переправе через реку Тису, чем отправиться на фронт», – отметила политолог и правозащитница Лариса Шеслер.

    Она напомнила, что река на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией. Несмотря на то что ширина русла Тисы превышает 100 метров, есть и более узкие места. «Украинцы предпочитают переплывать там, где ширина варьируется в районе 40–60 метров. Многие считают, что пересечь реку легко, но приходится учитывать скорость течения», – детализировала собеседница.

    По ее словам, гибнет крайне малая часть тех, кто пытается сбежать таким образом. Спикер ссылается на слова проводников, которые рассказывают, что через реку переправляются до 40 человек в день. По ее мнению, британская газета Economist гиперболизирует, называя Тису «рекой смерти». «Это не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти», откуда бегут, рискуя собственной жизнью, рискуя пасть от выстрела украинских пограничников. Люди понимают, что опасность оказаться в рядах ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее британское издание Economist рассказало о гибели мужчин мобилизационного возраста, пытающихся сбежать с Украины вплавь через реку Тису. «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», – гласит заголовок материала об опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации. Уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели при переправе, передает РИА «Новости».

    Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь «реку смерти» вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Как заявил один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся «сафари» на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. «Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет», – приводит Economist слова 28-летнего инженера.

    Напомним, на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

    Коментарии (5)
    30 мая 2024, 12:18 • Новости дня
    Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию

    Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ после депортации не пустили в Грузию

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший студент МГУ Сергей Гулько, депортированный из России за сбор средств для нужд украинской армии, не смог попасть в Грузию.

    Гулько рассказал РИА «Новости», что после депортации он купил билет в Грузию, но ему было отказано во въезде без объяснения причин. В итоге он вылетел в другую страну, где планирует продолжить обучение и получить диплом врача.

    Он сообщил, что его собирались выслать назад в Россию, однако в итоге разрешили купить билет в другую страну.

    «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», – добавил он.

    Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько в специальное учреждение для иностранцев.

    Коментарии (7)
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      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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