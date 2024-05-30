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    Чья воля движет мировую историю
    Правда и победа
    30 мая 2024, 09:08 Мнение

    Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов

    писатель

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    Решение президента России провести ядерные учения в ответ на угрозы и провокации западных политиков вызвало новую волну заявлений о «плохом парне». Подобная риторика давно востребована в лагере атлантистов. Так Байден и ему подобные рассчитывают поднять свой рейтинг и заработать очки у избирателей – таков их уровень политической культуры.

    Куда большее удивление вызывают ученые эксперты, на голубом глазу объясняющие проблемы Запада, Европы и Украины «ничем не оправданными» и «странными» решениями российского президента. Таких ученых на Западе очень много; немало их и среди наших бывших соотечественников – вспомним хотя бы вдохновителя российской пятой колонны профессора Эткинда, который искренне верит, что к войне на Украине привели какие-то особенности психологии личности. По-видимому, мы имеем дело с системной ошибкой, с ошибкой мышления, которая прочно утвердилась в западном экспертном сообществе. Может ли воля одного человека считаться ключевой в исторических событиях?

    Да, мы привыкли к разговорам о коварстве Ришелье, упрямстве Лютера, жестокости Кромвеля, буйстве Петра; мы любим смотреть на исторические события через призму личных биографий правителей, тем более что некоторые известные авторы (Карамзин, Карлейль) также отдали дань этому подходу.

    Однако еще Толстой смеялся над теми, кто полагал, что «нашествие двунадесяти языков» на Россию произошло из-за решения Наполеона. Толстой был уверен, что «воинственное движение масс европейских народов с запада на восток» не могло иметь под собой такую ничтожную причину, как воля одного человека; он сравнивал Наполеона с актером, которому распорядитель действа велел наложить сурьму и румяна и играть роль властителя судеб.

    Это рассуждение классика нетрудно продолжить. Насколько велико, например, значение личности Лютера в расколе Западной церкви? Да, Лютер молодым монахом отправился в Рим и столкнулся там с развращенностью католического клира, что подготовило его бунт. Но можно ли объяснить Реформацию только свойствами характера и особенностями биографии бунтаря Лютера? Разве растущее влияние немецкого государства не вошло в фатальное столкновение с надгосударственной властью Римской церкви? Разве роль Лютера не мог сыграть кто-то еще?..

    А как насчет Индии и Ганди? Да, роль отца индийской нации значительна и совершенно бесспорна, но неужели Индия не освободилась бы от англичан даже без своего великого лидера? Факты говорят как раз об этом: во время Второй мировой войны Британская империя трещала по швам, и англичане уже не могли удержать под своей властью эту огромную страну.

    К чему все эти примеры? К тому, что ученые мужи, сводящие все к личным решениям, забыли об исторических процессах. Фактически они пытаются упразднить исторический контекст. Однако смысл отдельной реплики можно понять только в контексте всего диалога; точно так же смысл отдельного события понятен только в контексте эпохи.

    И что бы ни говорили разные прекраснодушные эткинды, исторические процессы почти не зависят от капризов правителей. Даже наоборот! Люди, оказавшиеся на вершине власти, вынуждены перестраивать свои желания в соответствии с логикой обстоятельств. На наших глазах этот тезис оправдывался уже не раз. Несмотря на неоднократно озвученное во время предвыборной кампании желание дружить с Путиным, Трамп только ужесточал антироссийские меры – именно он ввел против нашей страны рекордное количество вечных санкций. Левый бунтарь Ципрас отказался платить долги Греции и бросил вызов Евросоюзу, но, получив должность премьер-министра, быстро перековался и подписал в Брюсселе кабальные соглашения – те самые, против которых он восставал, будучи лидером народных протестов. Внук фронтовика еврей Зеленский был избран на Украине как президент мира, но стал президентом войны и главой неонацистского бандеровского режима.

    Прав, тысячу раз прав был Лев Николаевич: «Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка».

    Это значит, что не стоит смотреть на украинские события сквозь призму индивидуальных биографий. Причина конфликта на Украине – не Путин, не Зеленский, не Байден и даже не Джонсон. К этой войне привел общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах. Появляются новые центры силы, влияние западных стран тает как шагреневая кожа – и грабить мир становится все труднее.

    Что называется, «верхи не могут, низы не хотят». И Украина – только одно из проявлений этого кризиса. Что же касается попытки объяснить все и вся характерами отдельных политиков, то это типичная манипуляция, рассчитанная на самых доверчивых.

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