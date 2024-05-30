Польские ограничения для российских дипломатов ударят по Европе

Tекст: Евгений Крутиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона пока не получала ноту польского МИД об ограничении передвижения дипломатов РФ по стране. После получения российская сторона изучит ее, примет ответные меры. Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения по стране.

«Детали пока неизвестны. Анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения», – сказала Захарова. «Когда получим – изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», – добавила она.

Все началось с того, что пан Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил журналистам, что российские дипломаты в Польше будут ограничены в передвижениях по стране. По его словам, российские дипломаты смогут свободно перемещаться только по территории Мазовецкого воеводства (это столичный регион вокруг Варшавы, хотя и относительно крупный по польским меркам). А работники трех региональных консульств (у РФ есть консульства в Гданьске, Кракове и Познани) могут перемещаться только по «своему» воеводству – соответственно Поморскому, Малопольскому и Великопольскому.

Все это не касается посла России в Польше Сергея Андреева, который может ездить куда угодно, но, по всей видимости, один. На его секретарей, водителей и охранников исключение не распространяется. Также не совсем понятно, что делать работникам консульств, если им нужно в Варшаву. В теории польский МИД может и не выдать им «позволение» на такую поездку. Даже авиаперелет становится сомнительным.

Кроме того, консульства обслуживают территории не только какого-то одного воеводства, а нескольких. Теперь людям из других воеводств придется ездить в Варшаву, Гданьск, Краков и Познань. А это уже осложняет жизнь не дипломатов, а простых граждан России, живущих в Польше.

Венские конвенции (сразу две: 1961 года о дипломатических отношениях и 1963-го о консульских сношениях) формально позволяют ограничивать передвижения дипломатов по стране в рамках внутреннего законодательства (например, в РФ есть закрытые территории – ЗАТО), но полные запреты воспринимаются как крайне недружественный шаг. Традиция такова, что дипломаты могут свободно перемещаться по стране пребывания.

Сикорский сказал, что вскоре российское посольство получит соответствующую ноту, но пока что это не случилось. Сикорский подчеркнул, что «в других странах уже есть такие правила, и мы надеемся, что и другие последуют нашему примеру».

Позже пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньски попытался объяснить эту странную меру. «Мы не русофобичны (так в тексте, Вроньски изобрел новое польское прилагательное – прим. газета ВЗГЛЯД). Мы прагматичны. Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью Российского государства, то польская сторона, польские власти обязаны отреагировать, и так отреагировал министр Сикорский. Это стандартная деятельность, которая призвана защитить граждан Польши», – заявил он. При этом он не стал уточнять, о каких конкретно диверсиях идет речь, и не привел никаких доказательств.

Сикорский несколько лукавил, когда говорил о том, что «в других странах уже есть такие правила». Ограничения на передвижения российских дипломатов последовательно вводили только США, но и там нет полного запрета. Необходимо только в письменном виде (можно по факсу) уведомить Секретную Службу и спецотдел ФБР и после этого можно свободно ехать куда угодно.

США делают это вовсе не в каких-то воспитательных целях, а для облегчения контроля и слежки за российскими дипломатами. Контрразведке так проще смотреть, куда российские дипломаты ездят, зачем и с кем общаются. Это в какой-то степени логично.

В Великобритании также передвижения для российских дипломатов не запрещены. Там пошли по пути ограничения выдачи виз для российских дипломатов, вновь прибывающих в страну, и претензий на дипломатическую недвижимость.

Можно предположить, почему польское руководство устроило это все прямо сейчас. Еще в прошлом году другая крайне антироссийски настроенная страна Восточной Европы – Чехия стала требовать ограничения передвижения российских дипломатов не в рамках Чехии, а по всей Европе разом. Логика такая: не все страны Европы ограничили выдачу шенгенских виз для россиян и российских дипломатов. В результате россияне получают визу в одной из стран Шенгена, а затем оттуда спокойно добираются, например, до той же Чехии.

Прага предложила эту практику запретить решением европейских институций (в какой стране визу получил – там и оставайся). А кроме того, дополнительно ввести обязательную биометрию для дипломатических паспортов, включая снятие отпечатков пальцев (это уже нарушение неприкосновенности дипработника) и дополнительно закрепить это в так называемом 12-м пакете санкций.

Предложение Праги принято не было. Сейчас Чехия продолжает на всем этом настаивать и предлагает закрепить эти ограничения уже в новом, 13-м пакете санкций, который должны вскорости принять. Идет бурное обсуждение с торгующейся Венгрией. И, судя по всему, Прага нашла себе союзника в этом вопросе в лице польского МИД.

Европейская дипломатия в целом неохотно идет на обсуждение подобных инициатив, поскольку не желает рвать отношения с Москвой окончательно.

Площадка для дипломатического общения должна сохраняться, что понимает и профессиональная дипломатия Европы. Настоящий дипломат не будет ограничивать собственное поле деятельности путем чрезмерных ограничений в адрес своих контрагентов. Нельзя же с пустым местом разговаривать.

Все подобные инициативы исходят, как правило, от идеологизированных политиков или назначенцев внутри внешнеполитических ведомств отдельных особо русофобски настроенных стран. В Варшаве, как обычно, хотят быть немного впереди всего Запада в своей русофобии. И нет сомнений, что российский ответ будет соответствующим.