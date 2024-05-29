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    Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом
    Правда и победа
    29 мая 2024, 13:07 Мнение

    Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    В идущем противостоянии Россия – Запад есть аспект, который зачастую остается за кадром, но который сильно влияет на умонастроения людей, причем по всему миру, и как следствие – на глобальный геополитический расклад сил. Ситуация всё больше выглядит так, будто Запад в принципе разучился делать дело и достигать поставленных целей – и речь даже не о военных кампаниях, а о сугубо мирных и созидательных вещах.

    Уже лет десять, как все кому не лень, включая американских политиков самого высокого ранга, говорят о дряхлеющей инфраструктуре США и о том, что необходимы экстренные меры (и расходы) для ее реконструкции и обновления. И это в стране, которая в свое время в кратчайшие сроки сотворила чудо собственного инфраструктурного прорыва, десятилетиями служившего образцом для подражания всему миру.

    Или чипы. Ух, сколько еще совсем недавно было прогнозов касательно того, как американцы сейчас быстро к себе перевезут тайваньские производства и станут мировыми лидерами в данной сфере. Вместо этого строящиеся фабрики в Аризоне стали символом долгостроя с неочевидными перспективами: запуск первой фабрики перенесен с 2024 на 2025 год, а второй – с 2026 на 2027 или 2028 год, а гарантий, что сроки будут соблюдены, разумеется, нет.

    У европейцев дела еще печальнее. Западные страны буквально убивают свой производственный сектор отказом от российского газа и зеленой повесткой, а восточные, похоже, целиком сосредоточились на борьбе с Москвой и любыми проявлениями ее влияния типа русского языка и мемориалов красноармейцам.

    В это самое время Россия, находящаяся в режиме жестких санкций, демонстрирует впечатляющие результаты социально-экономического развития – и это видят уже все. Неслучайно в мировых соцсетях столь популярны стали ролики о российских реалиях, в которых иностранцев поражает технологическая и инфраструктурная продвинутость нашей страны.

    При этом Россия служит просто наиболее ярким и вызывающим примером – в силу крайне неблагоприятных внешних обстоятельств. А так-то впечатляющими успехами в своем развитии и реализацией крупных национальных проектов может похвастаться огромное число незападных стран.

    А вот на Западе, похоже, что-то сломалось в механизме продуктивной работы и достижения поставленных целей. Эффект тем более впечатляющий, учитывая его – Запада – роль локомотива человеческой цивилизации на протяжении последних столетий. Ведь он реально последние столетия был самой новаторской, самой эффективной, самой продвинутой частью планеты – еще каких-то 30 лет назад его лидерство было не просто неоспоримым, но и казалось в принципе недосягаемым.

    Но внезапно – или не совсем внезапно – тот, на кого так долго равнялись, с кого брали пример, кого догоняли, кому завидовали, превратился в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД. В общем, локомотив «Запад» оказался паровозом на фоне скоростного электровоза «Россия» – и ничего удивительного, что мир, сравнивая их, делает ставку на победу последнего.

    Ответ на вопрос, как и почему Запад утратил внутренний драйв, неоднозначен. Безусловно, свою роль сыграло и почивание на лаврах глобальной гегемонии, и до сих пор во многом присутствующий отказ принять реальность. Заниматься самовнушением удобнее и проще, чем пытаться изменить куда менее приятную реальность.

    Но главный вклад в потерю Западом лидирующего положения вносит сам подход, с помощью которого он пытается удержать привычный статус-кво.

    При всех сложностях и явно наблюдаемом регрессе в распоряжении Штатов и Европы по-прежнему находятся колоссальные возможности, ресурсы и компетенции, но они предпочитают направлять их не столько на собственное движение вперед, сколько на то, чтобы остановить или хотя бы притормозить конкурентов. Вместо того, чтобы вкладываться в свой прорыв, они предпочитают совать палки в колеса другим. Ведь вся история вокруг Украины или нарастающий конфликт с Китаем ровно про это.

    Однако выбранная стратегия приводит только к тому, что деградация ускоряется, казавшаяся много лет эффективной система рассыпается на глазах, а геополитические конкуренты всё больше вырываются вперед. Для последних происходящее служит важным уроком: нужно заниматься настоящим делом, сосредоточившись на достижении собственных поставленных целей, а рыть яму другому – крайне непродуктивное занятие. Русская пословица в очередной раз подтверждает свою правоту.

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