Захарова указала на лицемерие Японии и Южной Кореи в диалоге с Китаем

Tекст: Елизавета Шишкова

Говоря о саммите Китая, Японии и Южной Кореи, дипломат заявила, что это, безусловно, «суверенное дело государств». При этом Россия не видит никаких препятствий для того, чтобы эти три страны развивали практическое сотрудничество в духе добрососедства, которое способствовало бы безопасности, стабильности, процветанию в Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.

Однако Москва считает попытки ряда тихоокеанских союзников США политизировать процесс диалога и протащить в трехстороннюю повестку темы, которые не относятся к региональным, в частности, конфликт на Украине.

Захарова отметила, что китайское выражение «скрывать нож за улыбкой» вполне подходит действиям Токио и Сеула, которые под кураторством США участвуют в узких селективных военно-дипломатических клубах на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих очевидную антикитайскую и антироссийскую направленность.

Все это подрывает АСЕАН-центричную архитектуру безопасности в регионе и провоцирует рост напряженности в Северо-Восточной Азии, в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Дипломат отметила, что подходы России и Китая к упомянутым вопросам были изложены в совместном заявлении, который подписали лидеры двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин считают вредным создание закрытых военно-политических альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.