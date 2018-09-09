Украинская «Мотор Сич» начала сертификацию двигателя для поставок в Россию

Компания «Мотор Сич» из Украины проводит сертификацию нового турбовинтового двигателя МС-500С-02 для поставки на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщил президент предприятия Вячеслав Богуслаев.

«Мы подали заявку на сертификацию. Подписали протокол о возможной замене двигателей на самолете L-410, это УЗГА», – цитирует ТАСС Богуслаева.

Генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха сообщил, что предприятие действитель рассматривает вариант установки МС-500С-02 на самолет региональной авиации L-410.

«Как только двигатель в нужном нам исполнении будет предоставлен, мы подключим его к испытаниям и определимся. Это один из лучших двигателей в этом классе. Если он подтвердит свои характеристики, мы будем его рассматривать», – пояснил он.

В четверг стало известно, что производитель самолетов-амфибий Бе-200 – Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) – собирается заказать у «Мотор Сич» новую версию двигателя Д-436.

Ранее в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщали, что двигатель Д-136 на вертолете Ми-26 заменят на российский в 2023 году.