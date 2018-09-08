Опубликовано видео российских учений в Средиземном море

Появилась видеозапись учений группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые прошли в Средиземном море с 1 по 8 сентября.

Видео опубликовал телеканал «Звезда».

На видео показаны участвующие в учениях корабли, в том числе флагман группировки, ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Также отражена работа ракетных установок и авиации.

Ранее в субботу главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев подвел итоги учений, в ходе которых корабли Военно-морского флота (ВМФ) России провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000, силы спецопераций отработали мероприятия по противодействию диверсантам в районах базирования группировки кораблей ВМФ.

Масштабные учения прошли с 1 по 8 сентября. В них приняли участие 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил.