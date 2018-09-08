В США показали концепт перехватчика российских «Кинжалов»

Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который, как предполагают его создатели, будет способен противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию.

Издание The Drive пишет о том, что американские военные особенно обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами «Авангард» и «Кинжал». Они также опасаются Китая, активно разрабатывающего гиперзвуковое вооружение, передает РИА «Новости».

Концепт перехватчика DARPA представила на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США и приуроченной к 60-летию агентства.

First artist’s concept for Glide Breaker, a Darpa-funded technology to defeat hypersonic weapons, revealed at #darpa60. More coverage to follow in @AviationWeek. pic.twitter.com/Ep6HmBVHzu — Steve Trimble (@TheDEWLine) 6 сентября 2018 г.

Glide Breaker, рассказывают разработчики, – это небольшой летательный аппарат, который будет способен осуществлять так называемый кинетический перехват (подразумевается его прямое попадание в цель) гиперзвуковых ракет противника. Наличие отдельной боевой части не предполагается, а поражение цели будет происходить с помощью всего корпуса аппарата.

В заявлении DARPA говорится, что Glide Breaker должен расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз.

Более детального устройства нового аппарата в агентстве не представили.

В середине августа сообщалось, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила заказ от военно-воздушных сил США на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты.