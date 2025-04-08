Мать пострадавшей на Ямале школьницы рассказала об агрессии нападавшего

Tекст: Алексей Дегтярев

Мать пострадавшей девочки рассказала «Газете.Ru», что пятиклассник из Нового Уренгоя, напавший с ножом на одноклассницу и охранника, ранее проявлял агрессию и бил других детей.

«Спасло то, что успела надеть пуховик, нож не вошел очень глубоко», – заявила она.

По ее словам, мальчик неоднократно причинял увечья другим детям, однако не привлекался к серьезной ответственности из-за отсутствия доказанных отклонений и диагнозов, а также из-за возраста.

«Этот мальчик оставался на второй год, потом его отправляли в сад. Он ведет асоциальный образ жизни, проявляет неуважение к учителям и детям», – добавила она.

Также собеседница сообщила, что мать нападавшего уже извинилась перед ней, однако она написала заявление в полицию и ждет справедливого наказания для подростка. В то же время, по словам женщины, пострадавший охранник отказался писать заявление.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое 11-летний школьник ранил ножом охранника, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей. Возбуждено уголовное дело о халатности и несоответствии услуг требованиям безопасности.