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    МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 13:05 • Новости дня

    Песков: Россия поддержала предстоящие переговоры США и Ирана в Омане

    Песков сообщил о поддержке Москвой контактов США и Ирана по ядерному вопросу

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия приветствует предстоящие переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия приветствует предстоящие контакты между США и Ираном в Омане и поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование иранского ядерного вопроса с помощью политико-дипломатических мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Безусловно. Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер... Если это будет так, это можно только приветствовать», – передает слова Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле известно об определенных прямых и непрямых запланированных в Омане контактах, что можно только приветствовать, так как «это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном, надеясь на заключение выгодной сделки. При этом в марте Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и провел новый раунд ядерных переговоров с Европой. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Вашингтон требует от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия.

    7 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул ультиматум Китаю

    Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

    Трамп выдвинул ультиматум Китаю
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал, что решение будет принято, если Китай не отменит свои ответные меры на американские тарифы до 8 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США. Американский лидер заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

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    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России

    Дочь Жириновского раскрыла его пророчество о намерениях Буша-младшего

    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дочь Владимира Жириновского раскрыла его пророчество об американском президенте. В начале 2000-х годов политик в кругу родственников заявил, что истинные усилия Джорджа Буша-младшего направлены против России.

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в начале века сделал относительно Джорджа Буша-младшего прогноз с указанием на вредоносный характер деятельности американского президента в отношении России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

    «Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну"», – поделилась она в беседе с «Царьград».

    Боцан-Харченко призналась, что эти слова отца были произнесены в семейном кругу и оставались неизвестными широкой общественности до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил уникальные интеллектуальные способности Жириновского к предсказаниям будущего. Кроме того, депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского, посвященную 35-летию партии и 80-летию ее основателя.

    Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.

    Жириновский умер возрасте 75 лет в 2022 году после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он находился в больнице два месяца с диагнозом COVID.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    7 апреля 2025, 22:12 • Новости дня
    Нетаньяху решил предложить США «ливийскую модель» для Ирана

    Нетаньяху собрался предложить США свое видение «хорошей сделки» с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложит США свое видение «хорошей сделки» с Ираном, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

    «Нетаньяху хочет модель Ливии», – приводит слова чиновника РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Указывается, что речь идет о полном сворачивании ядерной программы Тегерана. Нетаньяху намерен представить свое видение «хорошей сделки». При этом источник отметил, что, по мнению израильского лидера, вероятность достижения ядерной сделки с Ираном крайне низкая.

    Позднее сам Нетаньяху заявил: «Мы едины в цели, в соответствии с которой Иран никогда не получит ядерное оружие. Если это может быть сделано полноценно дипломатическим путем, так, как это было сделано в Ливии, я думаю, это хорошо», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху совершает визит в Вашингтон. СМИ считают, что США планируют в ближайшее время напасть на Иран. Администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение. Иран привел вооруженные силы в повышенную боеготовность.

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    7 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Политолог указал на признаки цветной революции в США

    Политолог Межуев: Трамп столкнулся с угрозой цветной революции

    Политолог указал на признаки цветной революции в США
    @ Alexandra Buxbaum/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в США имеют признаки «цветной революции». Но пока речь идет не о свержении Дональда Трампа, а о намерении принудить его изменить внутреннюю и внешнюю политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Напомним, после призыва Барака Обамы к сопротивлению республиканцу по США прокатилась волна акций под лозунгом Hands Off («Руки прочь»).

    «Говорить о «цветной революции» в США пока преждевременно, хотя и есть многие ее признаки», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. «Во-первых, акции хорошо продуманы и организованы. Во-вторых, кампанию в некотором смысле возглавил Обама. У него очень хороший рейтинг, и его мнение учитывается в либеральной среде», – пояснил собеседник.

    «В-третьих, в митингах принимают участие студенты», – продолжил эксперт. Он напомнил о студенческих восстаниях, проходивших в Соединенных Штатах вплоть до ухода Ричарда Никсона с поста президента. «Сейчас молодежь пытаются «раскачать» против Трампа», – продолжил политолог.

    По его оценкам, происходящие события – это «проба сил» и объявление главе Белого дома «ультиматума». «Речь идет не о свержении республиканца, а о намерении принудить его изменить внутри- и внешнеполитический курс», – пояснил Межуев. Он указал на требования протестующих, среди которых – сокращение влияния Маска на администрацию, оказание давления на Россию для прекращения конфликта на Украине, а также пересмотр тарифной политики.

    «Отношения Трампа с «глубинным государством» не совсем антагонистические, как это принято считать. Дело в том, что истеблишмент представлен не только либералам, туда вписываются и члены Республиканской партии, представители бизнеса и прессы. Президент США, проводя свою политическую линию, порой выходит за рамки дозволенного», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, «красной чертой» стал, в частности, вопрос пошлин. «Deep state считает, что отношение к Европе должно быть более снисходительным. Оно не против, чтобы страны континента проявляли большую самостоятельность в сфере безопасности, но не хотели бы окончательного разрыва с Трансатлантическим союзом», – детализировал Межуев.

    «Еще одна тема разногласий – это отношения с Россией. «Глубинное государство» выступает за новые санкции и ограничения для Москвы, а также гарантии для Украины», – добавил политолог. Собеседник допускает, что Трамп будет вынужден пойти на поводу у этих требований. «Он уже начал пересматривать тарифы против некоторых стран. Не исключено, что американский лидер внесет некоторые коррективы в свой курс по отношению к российской стороне», – считает эксперт.

    «Однако если республиканец продолжит «вольничать», то, я думаю, нависшая над ним угроза может перерасти в «цветную революцию». Тогда «глубинное государство» продемонстрирует силу в полной мере и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся «цветочками». Вместе с тем, переворот – если ситуация будет развиваться по этому сценарию – опасен для США: существует вероятность, что не все штаты подчинятся», – подчеркнул Межуев.

    Напомним, в четверг Барак Обама призвал граждан США, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Дональда Трампа. Экс-президент США выступил с соответствующей речью в колледже Гамильтона в Клинтоне. Он обвинил правительство республиканца в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны.

    Политик указал на важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его мнению, подвергаются эрозии. «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – передает слова Обамы The Washington Post.

    Демократ также выразил несогласие с экономической политикой действующего президента, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Обама призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей.

    Примечательно, но спустя несколько дней в ряде городов США прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). «Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику «цветных революций» за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?», – прокомментировал события в Штатах глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Напомним, американские граждане в ходе манифестаций выражают недовольство не только политикой действующего президента, но и бизнесмена Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Митингующие требуют прекращения «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивают: сейчас Штаты практически оказались на грани двух революций – экономической и «цветной».

    Формальной причиной для начала протестов стали веденные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.

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    7 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль указал на препятствия для прекращения огня на Украине

    Кремль назвал «неподконтрольность киевского режима» основной проблемой для прекращения огня

    Кремль указал на препятствия для прекращения огня на Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя высказывания президента США о необходимости остановить удары, заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но существует ряд нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать, передает ТАСС.

    Он уточнил, что основная проблема заключается в «неподконтрольности киевского режима», который не может контролировать действия некоторых экстремистских и националистических подразделений. По его словам, эти группы не подчиняются Киеву, именно это осложняет процесс достижения прекращения огня.

    Он также отметил, что ситуация усугубляется планами по дальнейшей милитаризации Киева, что делает обсуждение прекращения огня еще более актуальным.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки ВСУ свидетельствуют о нежелании Киева прекратить огонь и достичь политического урегулирования.

    Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    7 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин обсудил программу «Шаттл» с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским президент России Владимир Путин попросил рассказать о программе «Шаттл», которая обеспечивает частые рейсы между Москвой и Петербургом.

    Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.

    Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.

    Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.

    Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

    В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

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    7 апреля 2025, 18:43 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.

    Этот танк пытался вести огонь по позициям российских подразделений, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 из 31 танка Abrams, переданных США Вооруженным силам Украины.

    С августа 2024 года оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

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    7 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Минск договорился о рефинансировании российских кредитов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск смог договориться о рефинансировании кредитов, выданных ранее правительством России.

    Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1» отметил сложность переговоров, подчеркнув, что тем не менее удалось достичь соглашений по отдельным кредитным договорам, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия перешли на расчеты в национальных валютах, защитив торговлю от санкций.

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    8 апреля 2025, 09:23 • Новости дня
    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке администрацией Белого дома оборонного бюджета США в размере около 1 трлн долларов.

    Известно, что Трамп заявил о подготовке его администрацией оборонного бюджета в размере приблизительно 1 трлн долларов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что это будет самый большой бюджет, предоставленный военным, и его цель – укрепление оборонных сил страны на фоне угроз со стороны различных мировых сил.

    Президент США отметил, что такой шаг обусловлен усилением угроз по всему миру. Он подчеркнул, что для США важно оставаться сильными в условиях нарастающей напряженности.

    Несмотря на значительный размер предлагаемого бюджета, президент подчеркнул его необходимость для поддержания вооруженных сил страны на должном уровне.

    Министр обороны США Пит Хегсет на встрече присутствовал, но сразу не стал комментировать заявление президента. Позже он отметил, что это будет первый оборонный бюджет США, достигающий триллиона долларов, добавив, что президент Трамп активно занимается восстановлением вооруженных сил страны.

    Ранее в ходе встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны. Он призвал союзников последовать примеру Вашингтона.

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    7 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Евросоюз назвал сроки введения ответных мер против США

    Евросоюз утвердит и введет в апреле первые контрмеры против пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, второй – 15 мая, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге заявил о планах Евросоюза утвердить контрмеры против повышения пошлин США, их утвердят 9 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая. Шефчович отметил, что Еврокомиссия нацелена на переговорное решение конфликта с США, но не собирается ждать бесконечно.

    Европейская комиссия готова защитить интересы европейских компаний и граждан от последствий повышения американских пошлин, которые, по мнению ЕС, нарушают правила международной торговли и наносят ущерб экономике стран – членов союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия в Люксембурге отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США. Евросоюз же намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Коментарии (2)
    7 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским предложил доработать с Минтрансом идею расширения «плоских» тарифов для регионов Дальнего Востока.

    Речь идет о возможности включения в программу дополнительных городов и разрешения коммерческих тарифов на этих направлениях, передает ТАСС.

    Сейчас «плоские» тарифы авиакомпании действуют для пяти городов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Александровский подчеркнул, что в ближайшие планы входит добавление Благовещенска, Анадыря, Якутска и Улан-Удэ.

    Путин, выслушав предложения, поддержал инициативу, рекомендовав проработать детали с Минтрансом. «Отлично. С Минтрансом доработайте все», – отметил президент.

    Кроме того, на встрече обсуждался рост пассажиропотока «Аэрофлота». В прошлом году его объем на туристических направлениях России увеличится на 10%, достигнув 23 млн пассажиров. Среди лидеров по пассажиропотоку выделяются рейсы в Петербург, Сочи и Калининград. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на направлениях Горно-Алтайск, Калининград и Владивосток.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

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    7 апреля 2025, 15:52 • Новости дня
    В России запретили навязывать потребителям дополнительные услуги

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание покупателям автоматического приобретения страховки и дополнительных услуг без их согласия, предоставив право на возврат уплаченных сумм.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым поправкам, продавцы обязаны получать письменное согласие клиента на дополнительные услуги. Автоматическое проставление согласия не будет считаться официальным, передает ТАСС.

    Документ запрещает навязывать дополнительные услуги до заключения договора на основные товары или услуги. Если покупатель оплатил навязанные услуги без своего согласия, он имеет право требовать возврата средств. По закону, деньги должны быть возвращены в течение трех дней после предъявления требований.

    Примеры недобросовестной продажи упомянуты в сопроводительных материалах. Это касается практики, когда при покупке авиабилетов и железнодорожных билетов автоматически проставляется согласие на добровольное страхование. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

    В декабре кабинет министров внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.

    Ранее Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

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    7 апреля 2025, 16:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

    ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска атаковали больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, в здании находились тяжелобольные пациенты на аппаратах ИВЛ, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий назвал это «вопиющим актом терроризма», подчеркнув, что в результате обстрела здание получило значительные повреждения, однако пострадавших среди пациентов и медицинского персонала нет.

    Ранее ВСУ с помощью танков «Булат» выпустили около 12 снарядов по селу Попово-Лежачи в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ артиллерией обстреляли группу мирных жителей, включая девочку, во время эвакуации из Гуево в Курской области.

    В феврале украинские военные ударили по Республиканской клинической больнице имени Калинина в Донецке.

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