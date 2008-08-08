Британия прикрылась ЧМ-2018 в «деле Скрипалей»

Британская пресса утверждает, что Великобритания не раскрывала информацию о подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию якобы из-за чемпионата мира по футболу в России.

Daily Telegraph утверждает, что Лондон якобы не хотел провоцировать негативное отношение к британским болельщикам. Источник издания заявил, что «было бы неумно раскрыть личности российских агентов» до ЧМ и вызывать эскалацию конфликта, передает ТАСС.

Прежде СМИ заявляли, что в Великобритании рассчитывали задержать подозреваемых, когда те воспользуются прежними паспортами, поэтому и тянули с обнародованием информации.