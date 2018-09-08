США отозвали глав дипмиссий в трех странах

Главы диппредставительств США в трех государствах отозваны для консультаций из-за отказа этих стран признавать Тайвань, заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

Из Доминиканской Республики отозван посол США Робин Бернстайн, из Сальвадора – Жан Мейнс. Кроме того, отозван поверенный в делах в Панаме Роксэнн Кабрал. Они отозваны в связи с недавними решениями этих стран «больше не признавать Тайвань», передает РИА «Новости».

США собираются подумать над тем, как «могут поддержать демократические институты и экономику в Центральной Америке».

Напомним, Китай пригрозил США из-за их поддержки Тайваня. Пекин заявил, что может усилить военное присутствие вокруг Тайваня.