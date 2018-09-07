На Украине заявили о поимке международной хакерской группы

Служба безопасности Украины объявила о разоблачении международной хакерской группировки, атакам которой подверглись более 20 государств; по информации СБУ, взломщики занимались похищением средств из государственных банков и их последующей легализацией.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что с помощью специального программного обеспечения хакеры получали доступ к персональным данным юридических лиц банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. «Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов», – сообщают в СБУ.

В Службе безопасности Украины заявили, что часть фирм-посредников, через которые проводились мошеннические операции, якобы была подконтрольна «российским спецслужбам».

Участники группировки проживали в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске, по месту их жительства прошли обыски, сообщает СБУ. Организатором группировки на Украине назвали гражданина одной из стран Ближнего Востока, в настоящее время он задержан.

Добавим, накануне суд украинского города Никополь приговорил местного жителя – слесаря-видеоблогера – к одному году лишения свободы условно за организацию массовой кибератаки на украинские компании с помощью вируса Petya, повлекшей большие убытки.