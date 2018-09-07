На Украине заявили о поимке международной хакерской группы

Взгляд
7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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У России и Сирии может появиться неожиданный союзник

С тем, что в Идлибе не должно остаться террористов, стали соглашаться и на ЗападеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
По мере приближения операции по освобождению сирийского Идлиба начинает меняться риторика западных лидеров. Осуждающие и воинственные заявления все чаще сменяются более сдержанными комментариями даже со стороны Госдепа США. Но даже на этом фоне сюрпризом выглядит открытая поддержка контртеррористических действий России и Сирии из Европы. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане вымирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
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      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

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        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
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        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          На Украине заявили о поимке международной хакерской группы

          7 сентября 2018, 14:37

          Текст: Ольга Никитина

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          Служба безопасности Украины объявила о разоблачении международной хакерской группировки, атакам которой подверглись более 20 государств; по информации СБУ, взломщики занимались похищением средств из государственных банков и их последующей легализацией.

          В сообщении на сайте ведомства говорится, что с помощью специального программного обеспечения хакеры получали доступ к персональным данным юридических лиц банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. «Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов», – сообщают в СБУ.

          В Службе безопасности Украины заявили, что часть фирм-посредников, через которые проводились мошеннические операции, якобы была подконтрольна «российским спецслужбам».

          Участники группировки проживали в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске, по месту их жительства прошли обыски, сообщает СБУ. Организатором группировки на Украине назвали гражданина одной из стран Ближнего Востока, в настоящее время он задержан.

          Добавим, накануне суд украинского города Никополь приговорил местного жителя – слесаря-видеоблогера – к одному году лишения свободы условно за организацию массовой кибератаки на украинские компании с помощью вируса Petya, повлекшей большие убытки.


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