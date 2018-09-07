Помогающие сбежать из тюрьмы сайты нашли в России

Курганский горсуд ограничил доступ к сайтам, на которых была размещена информация о том, как подготовить побег из мест лишения свободы и потом скрываться от правоохранительных органов.

«В ходе проведенной проверки установлено, что на сайтах в интернете размещены сведения, направленные на помощь в совершении побега, сокрытии лицам, находящимся в федеральном розыске», – сообщает прокуратура Курганской области, которая обратилась в суд.

По данным ведомства, в открытом доступе находилась информация, побуждающая общество «осуществлять приготовление к побегу, скрываться от органов правоохраны после совершения побега из мест лишения свободы».

Это, по мнению прокуратуры, способствовало совершению преступлений, что нарушало право граждан «на гарантированную Конституцией Российской Федерации жизнь в правовом государстве».