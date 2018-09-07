CNN: Россия предупредила о готовности нанести удар по зоне контроля США в Сирии

Американский телеканал CNN утверждает, что Москва в течение последней недели дважды уведомляла Вашингтон о готовности нанести удар по той части Сирии, в которой находятся «десятки американских военных».

Источники телеканала в Пентагоне утверждают, что Вашингтон озабочен безопасностью американских военных на базе Эт-Танф в сирийской провинции Хомс в связи с заявлениями российской стороны о том, что «на территории, находящейся под защитой военных США, находятся боевики», передает ТАСС.

По сведениям телеканала, в Пентагоне «есть опасения, что россияне могут применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по тем, кто, как они заявляют, являются боевиками».

В связи с возникшими у Вашингтона опасениями по поводу того, что «американские силы окажутся под угрозой, если Россия нанесет удар», с американской стороны якобы последовали «предупреждения Москве не бросать вызов военному присутствию США», сообщает телеканал.

В публикации подчеркивается, что «это может привести к конфронтации, в которую будут непреднамеренно вовлечены американские силы, если российский удар будет неточным».

В связи с этим источник телеканала из числа американских военных рекомендовал России «держаться подальше от Эт-Танфа», предупредив, что Соединенные Штаты «готовы к ответным действиям».

Напомним, в январе Россия обвинила США в оккупации части Сирии в районе населенного пункта Эт-Танф.