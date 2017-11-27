МИД обвинил США в оккупации части Сирии

В МИД России приветствовали доставку Иорданией гуманитарной помощи в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии и напомнили Вашингтону о необходимости уважения суверенитета других стран, следует из комментария Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

«Приветствуем доставку помощи нуждающимся в Эр-Рукбане. Одновременно настаиваем на необходимости уважения при осуществлении гумпоставок суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии, соблюдения норм международного гуманитарного права», – говорится в комментарии, размещенном на сайте МИДа.

Отмечается, что Эр-Рукбан располагается в границах 55-километровой зоны с центром в населенном пункте Эт-Танф, «которая де-факто оккупирована вооруженными силами США».

В МИДе подчеркнули, что в этот район подразделения сирийской армии и представители властей страны не допускаются. при этом «в американских опорных пунктах продолжается подготовка боевиков сирийских незаконных вооруженных формирований».

«Для гуманитарных конвоев ООН, которые пытались попасть в Эр-Рукбан с сирийской территории, «граница» остается герметично закрытой. По различным оценкам, порядка 60 тыс. человек в Эр-Рукбане находятся в крайне бедственном положении, испытывают острую нехватку в продовольствии и медикаментах», – заявляют в МИДе.

В этой связи в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули недопустимость попыток США оправдать применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Требуем снятия любых ограничений на доступ конвоев с продуктами питания и медикаментами, повышения прозрачности проводимых гуманитарных акций», – заявили в МИД России, напомнив, что американская армия несет «всю полноту ответственности в оккупированной ими 55-километровой зоне сирийского Эт-Танфа».

Напомним, в понедельник, 8 января, Иордания доставила гуманитарную помощь в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии.

Между тем, как сообщил в конце декабря координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель, в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе скрываются боевики террористической группировки ИГ*. До этого сообщалось, что боевики блокировали дороги и запретили беженцам покидать лагерь Эр-Рукбан.

В конце ноября глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко заявлял, что военные из США закрыли 55-километровую зону вокруг своей базы в сирийском Эт-Танфе, в итоге более 50 тыс. мирных жителей оказались изолированы.