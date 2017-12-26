Террористы ИГ спрятались в лагере беженцев на границе Сирии и Иордана

Боевики разгромленной террористической группировки ИГ* скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, рассказал координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель.

«По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя «Новая Сирийская Армия» (НСА). Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГ* и пришедших в Эр-Рукбан, из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке. Также в Эр-Рукбане замечены иностранные наемники», – передает РИА «Новости» слова Аделя.

Он рассказал также, что правительство Сирии при поддержке российских военных из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) организует вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан.



«Мы с Сирийской арабской армией при поддержке российских военных специалистов, находящихся в населенном пункте Тадмор, смогли наладить связь с лагерем беженцев Эр-Рукбан с целью организации вывода беженцев, которые по каким-либо причинам не смогли самостоятельно покинуть лагерь, в их родные места», – сказал он.

По словам Аделя, в Тадморе будет проводиться досмотр беженцев силами сирийских спецслужб и российской военной полиции, после чего их отпустят по домам.

Он рассказал также, что обитатели лагеря Эр-Рукбан страдают от нехватки продуктов питания и медикаментов.

«Отношение к беженцам там оставляет желать лучшего. Там нет сплоченности, каждый сам по себе. Хотелось бы добавить, что люди в Эр-Рукбане получали гуманитарную помощь только от правительства Сирии. Та помощь, которую, возможно, оказывали США или другие страны, не доходила до этого лагеря беженцев», – заявил Адель.



Напомним, ранее сообщалось, что боевики блокировали дороги и запретили беженцам покидать лагерь Эр-Рукбан, расположенный в зоне присутствия США на сирийско-иорданской границе.