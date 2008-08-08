Кудрин предсказал удорожание кредитов в России

Риски ускорения инфляции в России создают предпосылки для повышения ключевой ставки Центробанка, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин сказал, что «меньше всего» любит предсказывать повышение ставок, однако отметил, что при прогнозируемом повышении инфляции в следующем году до 4,3% есть «определенные риски» того, что ставка вырастет.

«Предпосылки для повышения ставки есть. Вопрос: нужно ли повышать?» – сказал он на Московском финансовом форуме, передает РИА «Новости».

По его прогнозу, волатильность и высокая неопределенность на финансовом рынке продолжатся, передает ТАСС.

Кудрин также считает, что новые данные по делу Скрипалей могут повлечь более жесткие санкции, нежели ожидалось ранее.

Напомним, ключевая ставка – это процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Потому уровень ключевой ставки напрямую влияет на процент, под который коммерческие банки выдают кредиты физическим и юридическим лицам.

При низкой ключевой ставке и быстром ослаблении рубля российские банки берут деньги у ЦБ, переводят их в валюту и за счет обесценивания рубля получают доход, покрывающий ставку. Когда ключевая ставка высока, такие операции становятся рискованными. Кроме того, банки могут не захотеть брать деньги у ЦБ под высокий процент и, следовательно, станут выдавать меньше кредитов гражданам и компаниям, что в результате повлияет на экономическую активность в стране.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о масштабной стратегии Центробанка, направленной на противодействие падению курса рубля. Речь идет о схеме, которая прежде не применялась. Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, в частности, объяснял, зачем Центральному банку повышать ключевую ставку.