Задержан стрелявший на встрече «Альянса зеленых» с электоратом в Подмосковье

Правоохранители задержали жителя Ярославля, открывшего стрельбу в воздух из травматического пистолета на встрече кандидата в губернаторы Московской области от партии «Альянс зеленых» Лилии Беловой с избирателями, сообщили в управлении МВД России по Сергиево-Посадскому району.

Инцидент произошел в среду вечером в деревне Мехово Сергиево-Посадского района, передает РИА «Новости».

«Водитель автомобиля «Лада», житель города Ярославль, произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического пистолета, пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции», – пояснили в управлении.

В отношении задержанного составлен протокол по статье 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

В свою очередь, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин сообщил, что Белова написала заявление в ОВД по Сергиевому Посаду «по факту события». В связи со случившимся в партии намерены решать вопрос о предоставлении Беловой охраны «по крайней мере, до конца избирательной кампании».