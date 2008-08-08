Лукашенко лично собрал урожай картофеля и арбузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в сборе урожая на своем приусадебном участке.

Лукашенко выращивает картофель трех сортов: белорусский «Уладар», немецкие «Королева Анна» и «Сатина». На площади в 1,5 га удалось собрать урожай весом 60 тонн, сообщила пресс-служба президента.

«Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу – добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду», – говорится в сообщении.

Отмечается, что урожай арбузов, растущих на площади 1,6 га, составил 42 тонн.

В 2015 году Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем и другими помощниками в резиденции «Дрозды» собрали урожай картошки и арбузов. Собранная в тот день продукция передана в детские дома и дома престарелых.