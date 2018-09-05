Опубликовано видео «смелого» выступления Сердючки перед «первыми лицами российской политики»

Программный директор «Муз-ТВ» Андрей Разыграев разместил в социальных сетях видео с выступления Андрея Данилко в образе Верки Сердючки на афтепати конкурса «Новая волна» в Сочи, назвав такой поступок смелым.

«Это смелый поступок Андрея Данилко, об этом сказал даже сам Игорь Крутой (он возглавлял жюри конкурса – прим. ВЗГЛЯД), после его выступления или даже во время. Не хочется, чтобы музыка снова становилась частью политики. Все отметили то, что давно не было такого артиста как Верка Сердючка на каких-то открытых публичных концертах», – приводит слова Разыграева «Говорит Москва».

Разыграев отметил, что хоть Сердючка и ездила в Москву по корпоративам, но вот выступления «перед первыми лицами российского шоу-бизнеса и политики» не было уже давно.

На видео Разыграева в Instagram можно заметить танцующих звезд российской эстрады и супругу премьер-министра Дмитрия Медведева. Видео сопровождается подписью: «Вызывайте пожарных! «Новая волна – 2018» зажигает!»

Отдельно программный директор отметил, что вечеринка прошла очень дружелюбно и на ней не было сотрудников ФСО.