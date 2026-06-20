Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
В Конгрессе США сформировалось лобби спонсоров нацистских подразделений ВСУ
В Конгрессе США существует лобби, которое спонсирует главарей украинских нацистских подразделений, регулярно посещающих США, сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, главари украинских боевиков регулярно посещают США, где получают финансирование для нацистских подразделений от спонсоров в Конгрессе, передает РИА «Новости».
В силовых структурах заявили, что курирует финансовую помощь украинским нацистам конгрессмен от республиканской партии Ричард Маккормик. По словам источника, в США ездит бывший комбат «Азова» (террористическая организация, запрещена в России ), заместитель командующего 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.
Он также напомнил, что Маккормик призывал наносить удары по детским садам, школам и больницам, чтобы убивать российских детей, при этом у себя в соцсетях не афиширует контакты с нацистами.
А вот украинские нацисты каждый визит в США превращают в пиар-акцию с фото и текстом. Отмечается, что визиты украинских нацистов в конгресс начались после отмены запрета США на поставки вооружений для боевиков «Азова».
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал киевский режим убогим рейхом и нацистами.