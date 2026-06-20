Tекст: Вера Басилая

По данным источника, главари украинских боевиков регулярно посещают США, где получают финансирование для нацистских подразделений от спонсоров в Конгрессе, передает РИА «Новости».

В силовых структурах заявили, что курирует финансовую помощь украинским нацистам конгрессмен от республиканской партии Ричард Маккормик. По словам источника, в США ездит бывший комбат «Азова» (террористическая организация, запрещена в России ), заместитель командующего 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Он также напомнил, что Маккормик призывал наносить удары по детским садам, школам и больницам, чтобы убивать российских детей, при этом у себя в соцсетях не афиширует контакты с нацистами.

А вот украинские нацисты каждый визит в США превращают в пиар-акцию с фото и текстом. Отмечается, что визиты украинских нацистов в конгресс начались после отмены запрета США на поставки вооружений для боевиков «Азова».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал киевский режим убогим рейхом и нацистами.