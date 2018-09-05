Комиссия ЯНАО отказалась рассматривать прошение матери Сенцова

Один из адвокатов осужденного за терроризм Олега Сенцова опубликовал в соцсетях официальный ответ комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по вопросам помилования на ходатайство матери заключенного об освобождении ее сына.

Комиссия ЯНАО отказалась рассматривать прошение о помиловании. Их ответ на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Дмитрий Динзе.

В документе сообщается, что ходатайство о помиловании Сенцова «не может быть принято к рассмотрению, так как не соответствует требованиям, установленным указом президента России».

Комиссия подчеркнула, что именно сам осужденный должен обратиться к президенту с прошением о помиловании в письменной форме. Передать его возможно через администрацию исправительного учреждения, где Сенцов отбывает наказание.

В письме говорится, что от Людмилы Сенцовой в комиссию аналогичное ходатайство уже поступало. В ответ ей направили соответствующие разъяснения о процедуре подачи прошения.

Напомним, комиссия ЯНАО отклонила два прошения о помиловании Сенцова: от матери осужденного и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента.