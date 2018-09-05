Число россиян, выбравших удобный участок для голосования, за год утроилось

За год число россиян, выбравших удобный участок для голосования, утроилось, сообщили в ЦИК.

В преддверии единого дня голосования 9 сентября около 590 тыс. россиян подали заявления о прикреплении к удобным участкам не по месту регистрации, передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК России Николая Булаева.

Он отметил, что к вечеру эта цифра «может быть значительно выше».

Кроме того, она сильно отличается от данных 2017 года. По словам Булаева, в единый день голосования в 2017 году было подано всего 201 тыс. аналогичных заявлений.

Как правило, уточнил он, 85% избирателей, решивших сменить участок, приходят голосовать.

Заявления о смене участка с 25 июля принимают территориальные избиркомы (ТИК) и МФЦ, также можно это сделать на портале госуслуг, а с 29 августа – в любом участковом избиркоме (УИК). Прием заявлений в Москве завершается 7 сентября, в других регионах – 5 сентября.

Выборы пройдут в 37 регионах. Участок разрешается менять в пределах региона или одномандатного округа в случае с довыборами в Госдуму. Для москвичей дополнительно созданы 209 загородных избирательных участков в четырех соседних регионах.

Напомним, в 2017 году Госдума приняла пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и дающий возможность голосовать не по месту регистрации.