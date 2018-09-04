Стало известно о попытке Трампа убить Асада

Президент США Дональд Трамп отдавал приказ уничтожить сирийского лидера Башара Асада, написал известный журналист Боб Вудворд в своей книге под названием «Страх. Трамп в Белом доме».

«После того, как сирийский лидер Башар Асад устроил химическую атаку на гражданских лиц в апреле 2017 года, Трамп позвонил по телефону [главе Пентагона] Мэттису и сказал, что хочет убить диктатора. «Давай убьем его! Давай! Давайте убьем большинство из них», – приводит Washington Post выдержку из книги Вудворда.

Джеймс Мэттис в ответ сказал Трампу, что займется этим. Однако, поговорив с президентом, министр обороны сообщили своему помощнику, что США не будут убивать Асада. «Ничего подобного мы делать не будем. Мы станем действовать более взвешенно», – сказал Мэттис. В итоге Пентагон решил нанести авиаудар, такое решение и одобрил Трамп.

В апреле 2017 года американские эсминцы «Портер» и «Росс» нанесли массированный ракетный удар по базе Шайрат в провинции Хомс. База была атакована 59 крылатыми ракетами «Томагавк». По данным Минобороны, до базы долетели только 23 ракеты. Часть из них упали на населенные пункты. 10 человек, в том числе четыре ребенка, погибли.