На границе Азербайджана и Грузии погиб пограничник

Азербайджанский пограничник погиб под колесами грузовика на КПП «Красный мост» на границе с Грузией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Для проверки был остановлен грузовик, следовавший в Грузию, за рулем которого, по предварительным данным, находился гражданин Грузии. Водитель вышел из машины, чтобы предъявить документы. В этот момент у грузовика отказала тормозная система, он покатился вперед и задавил пограничника.

Начато расследование.