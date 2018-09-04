Выходец из Афганистана объяснил нападение в Амстердаме оскорблениями ислама

Напавший на двух американских туристов 19-летний выходец из Афганистана заявил, что ислам «часто оскорбляют в Нидерландах», сообщила голландская прокуратура.

Прокуратура сообщила, что, судя по заявлениям нападавшего, он специально прибыл в Нидерланды с «террористическими целями». Он заявил, что «пророк Мухаммед, Коран, ислам и Аллах часто оскорбляются в Нидерландах».

Нападавший «упомянул лидера антиисламской Партии свободы Герта Вилдерса». При этом про «конкурс карикатур на пророка Мухаммеда» выходец из Афганистана ничего не говорил.

Сейчас он находится в больнице, его ждет психологическое и психиатрическое обследование.