Тысячи пакистанцев вышли на акцию протеста из-за конкурса карикатур

Порядка 10 тыс. пакистанцев приняли участие в акции протеста из-за планов лидера нидерландской националистической «Партии свободы» Герта Вилдерса провести конкурс карикатур на пророка Мухаммеда.

Новое правительство Пакистана также раскритиковало решение о проведении конкурса и назвало данную инициативу попыткой очернения ислама, сообщает «Интерфакс».

Протесты в стране идут под лозунгом: «Мы готовы умереть для защиты чести пророка».

Напомним, что в начале января 2015 года неизвестные автоматчики напали на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo и убили 12 человек после публикации в издании карикатур на пророка Мухаммеда и лидера боевиков группировки «Исламское государство*».