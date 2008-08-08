«Северный поток – 2» помог финскому аэропорту

Немецкий оператор вертолетных перевозок Wiking Helikopter Service, обслуживающий строительство газопровода «Северный поток – 2», начал полеты в финский аэропорт Хельсинки-Малми, что может спасти аэродром от закрытия.

Аэропорт Хельсинки-Малми – один из двух аэропортов Хельсинки, расположенный в черте города, в районе Малми. Он не обслуживал рейсы с 2011 года, но теперь на аэродром прибыл 12-местный вертолет немецкой компании Wiking Helikopter Service, которая начинает полеты по обслуживанию строительства «Северного потока – 2». Полеты будут выполняться три раза в неделю, передает РИА «Новости».

Использование аэропорта может повлиять на его перспективы. Власти Хельсинки планируют изъять неиспользуемые земли в черте города и построить на месте аэропорта жилой район. Срок договора аренды земли между городом и аэропортом истекает в конце 2019 года.

Тем временем на прошлой неделе Nord Stream 2 приступила к подготовительным работам по строительству участка «Северного потока – 2» в России.