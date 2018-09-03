Московская биржа открылась ростом

Взгляд
3 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

США могут похоронить ВТОФото: Denis Balibouse/Reuters
Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу? Подробности...
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В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
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Какой должна стать идеальная российская школа

Российская средняя школа вынуждена постоянно меняться, догоняя будущееФото: Александр Рюмин/ТАСС
«Отомрет разделение на предметы, не будет рутинных домашних заданий, взрослые перестанут мечтать о едином учебнике, школа будет больше похожа на клуб, лабораторию или производство, чем на искусственный формат общественной жизни», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова, рассуждая о грядущих переменах в средней школе. Подробности...
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Способны ли спецслужбы Украины устранять людей уровня Захарченко

В число задач ССО Украины входит организация диверсий в тылу врага и захват важных заложниковФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Донецке утверждают, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоят силы специальных операций (ССО) Украины. Эта версия выглядит логично, ведь наиболее веские мотивы для покушения были именно у Киева. Однако некоторые эксперты считают, что украинские спецслужбы не обладают достаточным профессионализмом, чтобы провести столь сложную операцию. Так ли слабы спецподразделения Украины на самом деле? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Если бы «ловушки трампизма» не было, ее стоило бы выдумать

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Трамп не шел на выборы под лозунгом «Поладить с Россией любой ценой!». Его лозунгом было «Сделать Америку снова великой!». Это и привлекало в нем цапающихся друг с другом русских консерваторов. Мы тоже хотим сделать Россию снова великой. Подробности...
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Мантра об «эффективности образования»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий Протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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Легенда о великой интервенции

Дометий Завольский, историк-архивист
Красная риторика о злодействах Антанты внятно никак не подтверждается. Белые особо ужасны тем, что якобы пригласили интервентов. Интервенты особо ужасны тем, что якобы поддерживали белых. Подробности...
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    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Московская биржа открылась ростом

          3 сентября 2018, 10:22

          Текст: Алина Назарова

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          Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром увеличился на 0,2% – до 2351 пункта, индекс РТС поднялся на 0,1% и составил 1094 пунктов.

          Следует из данных Московской биржи.


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