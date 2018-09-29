МИД Сирии обвинил коалицию США в поддержке террористов

Возглавляемая США международная коалиция оказывала прямую военную поддержку террористам, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

«Эти правительства сформировали незаконную международную коалицию во главе с Соединенными Штатами под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии. Стало ясно, что цели коалиции полностью совпадают с целями террористических групп, сеющих хаос, смерть и разрушения на своем пути», – цитирует RT выступление Муаллема на 73-й Генеральной ассамблее ООН.

По его словам, коалиция полностью уничтожила Ракку, разрушила инфраструктуру других городов, а также «совершила массовые убийства гражданского населения, включая детей и женщин».

Он также заявил, что коалиция совершала военные преступления.

В четверг помощник главы Пентагона Роберт Карем утверждал, что ответственность за превращение Идлиба в «гнездо многих террористических организаций» якобы несут Москва и Дамаск.

Ранее Минобороны России заявляло, что экспансия террористической группировки «Исламское государство*» в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и коалиции.